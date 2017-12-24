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Heniyye'den Trump'ı çıldırtacak sözler: Aptallığı olmasaydı...

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye'den, hezimete uğrayan Trump'ı çıldırtacak sözler geldi.

24 Aralık 2017 Pazar 10:34
Heniyye'den Trump'ı çıldırtacak sözler: Aptallığı olmasaydı...

Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, “Eski Siyonist Başbakan Ariel Şaron'un Mescidi Aksa'ya aptalca baskını olmasaydı Aksa intifadası patlak vermeyecekti. Aynı şekilde bugün de Amerika Başkanı Trump'ın aptallığı olmasaydı ümmet de uyanmazdı” dedi.

Hamas lideri Heniyye yaptığı açıklamada, ümmetin bugün çok acı ve sıkıntı çektiğini, iç çatışmaların kendisini yiyip bitirdiğini, fakat bugün aynı ümmetin ayağa kalktığını müşahede ettiklerini belirterek, bu ayağa kalkmanın Filistin düzeyinde değil dünya düzeyinde gerçekleştirdiği bir ayağa kalkma olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'nun Amerika aleyhinde aldığı karara da değinen Heniyye, BM'nin tehdit altında aldığı bu tavrıyla Amerika'ya ilk kez bir tokat vurduğunu hatırlatarak, şantaj ve tehditlere rağmen kararın Amerika'nın şımarıklığına bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Heniyye değerlendirmesinde, Trump'ın kararına karşı oy kullanan ülkelerden 26'sının Avrupa ülkelerinden yahut Avrupalı veya Avrupa dışından olan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden 4'ü olduğunu, bunların da Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa olduğunu hatırlatarak, bunların da Amerika başkanına karşı olduklarını söyledi.

Heniyye sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadığımız sıkıntılara rağmen bugün Allah'ın vadettiği yardım ve zaferin yaklaştığını görüyoruz. Çünkü bugünkü nesil, zafer neslidir. Gazze'de 60 bin insan Kur'an'ı tamamıyla hıfzetti. Kadınlı ve erkekli 100 bin kişi de kıraat, tecvit konusunda belge ve diploma aldı. Birçok camide sabah namazları Cuma namazlarını andırıyor. İmanî noktada meydana gelen bu değişim, zaferin habercisidir."

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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