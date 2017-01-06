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Trump Toyota'yı hedef aldı

Trump, Japon otomotiv devi Toyota'nın Meksika’da fabrika kurma planını eleştirdi ve ABD'de yatırım yapmasını ya da daha fazla vergi ödemesini istedi.

Trump Toyota'yı hedef aldı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:42
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Japon otomotiv devi Toyota'nın Meksika’da fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" açıklamasında bulundu. 

Daha önce ABD'nin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing ile ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'u (GM) eleştiren Trump, bu kez de Toyota'yı hedef aldı.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Trump, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Toyota'nın "Corolla" model araçlarını üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından, Toyota'nın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti. 

 
EtiketlerTrumpToyotaABD
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