Trump talimatı verdi! John Bass kovulacak mı?

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Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve ABD'li diplomatlara dayandırılan habere göre, Trump'ın geçiş ekibinin 23 Aralık 2016'da Dışişleri Bakanlığı yetkililerine gönderdiği yazıda, Obama döneminde siyaseten atanan "istisnasız tüm büyükelçilerin 20 Ocak'ta görevlerinin son bulacağı" bilgisi yer aldı.

JOHN BASS’İN DURUMU DEĞİŞMEYECEK

Haberde, söz konusu talimatın, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kariyer diplomatlarını kapsamadığı belirtildi. İki dönem boyunca başkanlık yapan Obama’nın görev süresi boyunca yüzlerce büyükelçi atandı. ABD'nin şu an 188 büyükelçiliği bulunuyor. Bu elçiliklerde görev yapan isimlerin yaklaşık yüzde 30’u, Obama’nın siyaseten atadığı kişiler. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass de kariyer diplomatları arasında yer aldığı için, 20 Ocak’ta görevinden ayrılmak zorunda kalmayacak.

New York Times haberinde, bu tür bir talimatın daha önce benzerinin olmadığı, önceki başkanlık değişim süreçlerinde büyükelçilerin görev dönüşümlerinin ihtiyaca ve planlamaya göre zamana yayılarak yapıldığı ifade edildi.

Önceki dönemlerde yeni başkanın göreve başlamasından sonra büyükelçilerin, ihtiyaç durumuna ve ailevi koşullarına göre, özellikle de okul çağında çocukları varsa görev yerlerinde bir süre daha kalmalarına müsaade ediliyordu.

KRİZ YAŞANABİLİR

Trump'ın 20 Ocak'ta Obama döneminde atanmış tüm büyükelçilerin görevlerine bir anda son vermesinin; Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada gibi birçok önemli ülkede "ABD elçisi" krizine yol açabileceğinin altı çizilirken, Senato onayı da gerektiği için yeni büyükelçilerin görevlerine başlamasının zaman alacağı aktarıldı.

Trump'ın geçiş ekibinden bir yetkili, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "bu durumun normal olduğu ve Beyaz Saray dahil birçok kurumda bu görev değişikliklerinin yapılacağını" söyledi.

Haberde, isimlerini açıklamak istemeyen bazı dışişleri yetkililerinin, görev süreleri bir anda sona erecek olan çok sayıdaki büyükelçinin özellikle ailevi sorunlarla karşılaşacağını kaydettikleri ifade edildi.

ABD'de başkanın, senatonun da onayıyla büyükelçileri atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi bulunuyor. Başkan tarafından atanan büyükelçiler "siyasi elçi" olarak da nitelendiriliyor.