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Trump: Taliban ile barış görüşmesi yapmayı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Trump, "Taliban ile barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz. Belki bir gün düşünebiliriz ama o güne daha çok var" dedi.

30 Ocak 2018 Salı 10:18
Trump: Taliban ile barış görüşmesi yapmayı düşünmüyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleriyle çalışma  yemeğinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da son günlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, saldırıları kınayarak, "Zalimce kendi insanlarını öldürüyorlar. Ölenlerin birçoğu masum kadın ve çocuklar. Bu korkunç bir şey. Kimsenin bitiremediği işi biz bitireceğiz. Taliban ile barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz. Belki bir gün görüşebiliriz ama o güne daha çok var. Bitirmemiz gereken işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen yılın ağustos ayında Güney Asya Stratejisi'ni  açıklamış ve Talibanla mücadele için Afganistan'a 3 bin ABD askeri daha göndermeyi kararlaştırmıştı. Trump ayrıca Afgan Talibanı'nın üst düzey yöneticilerinin saklandığı Pakistan'dan "topraklarındaki terör gruplarına" yönelik adımlar atmasını istemişti. Pakistan ise Trump'ın "terör  gruplarına kucak açtığı" suçlamalarına tepki göstererek ABD Başkanının iddialarını yalanlamıştı.

Beyaz Saray yönetimi ayrıca Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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