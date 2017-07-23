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Trump: Sınırsız affetme yetkim var

Rusya'nın Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ardından en yakınındaki isimlerle ilgili soruşturmaların başlatıldığı ABD Başkanı Donald Trump, sınırsız affetme yetkisinin olduğunu vurgulayan bir paylaşım yaptı.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:23
Trump: Sınırsız affetme yetkim var

Senato İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Trump'ın af yetkisinin sınırlarını araştırdığına yönelik haberleri "son derece rahatsız edici" bulduklarını açıkladı:

"Bu temel bir çizgiyi aşmak anlamına gelecektir"

Washington Post gazetesi Perşembe günü Trump'ın kendisini ve ekibini nasıl affedebileceğini araştırdığını yazmıştı.

Donald Trump Cumartesi günü attığı tweette bu habere yanıt verirken "Herkes ABD Başkanının af konusunda sınırsız yetkisi olduğu konusunda hemfikir, ama ortada işlenen tek suç istihbarat raporlarının basına sızdırılmasıyken neden bunu düşüneyim? YALAN HABER" ifadelerini kullandı.

Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkındaki haberlere de benzer bir şekilde yanıt verdi.

ABD'li yetkililer Donald Trump ve ekibinin seçim kampanyası sırasında Rusya ile kurduğu ilişkiyi araştırıyor. Ülkedeki istihbarat servisleri Rusya'nın Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasına yardımcı olduğu görüşünde. Trump ve Rusya ise bu iddiları reddediyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:23
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