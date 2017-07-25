Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni yapmadılar...

Selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini vurgulayan Trump, "Tıbbın ilk kuralı 'zarar vermemektir' ancak Obamacare yalanlarıyla ülke genelinde birçok aileye acıdan başka birşey getirmedi." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin son 7 yıldır Obamacare'in iptali için çalıştığını anımsatan Trump, "Kasım 2016 seçimlerinde yarışan her Cumhuriyetçi temsilcinin, Obamacare mağduru seçmenlere onları bu felaketten acilen kurtarma sözü" verdiğini belirtti.

"CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER ÜSTLERİNE DÜŞENİ YAPMADI"

Trump, "Cumhuriyetçi Parti, Obamacare'i feshetmek ve değiştirmek için verdiği sözü tutmak zorunda ancak Cumhuriyetçi senatörler şimdiye kadar Obamacare kabusunu durdurmak için üstlerine düşeni yapmadı. Şimdi uzun süre önce çöken sağlık sistemini Obamacare felaketini değiştirerek tamir etmek için bir şansları var." ifadelerini kullandı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörlerin genel kurula yarın getirmeyi planladığı ORRA tasarısının kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyaç olacak.