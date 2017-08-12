Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!

ABD Başkanı Trump gazetecilere yaptığı açıklamda Venezuela'da artan insanlık krizinin üzerine askeri müdahalenin izlenebilecek bir yol olacağını belirtti.

Trump, "Dünyanın bize çok daha uzak bölgelerinde askerlerimiz var. Venezuela ise bize yakın. İnsanlık orada ölüyor. Bu sebple askeri müdahale dahil çözüm için pek çok seçenek var" yorumunu yaptı.

Venezuela Savunma Bakanı Trump'ın askeri müdahale sözlerini 'delilik' ve aşırıcılık' olarak tanımladı.

Beyaz Saray'da yapılan açıklamada Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile konuşmayı reddettiği ve demokrasinin önce gelmesi gerektiğini söylediği açıklandı.

Washington yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için 30 Temmuz’da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında yaptırım kararı almıştı.

Venezuela büyükelçisini sınır dışı etti

Peru hükümeti, Venezuela büyükelçisini sınır dışı etti.Eski Venezuela Savunma Bakanı olan Büyükelçi Diego Molero'ya Peru'dan ayrılması için 5 gün süre tanındı.

Peru'dan yapılan açıklamada Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesine yardım etme anacıyla büyükeçinin sınırdışı edildiği belirtildi.

Peru yönetimi Venezuela'da anayasayı yeniden yazmakla görevlendirilen Kurucu Meclisi tanımayacağını açıklamıştı.

Venezuela da Peru'ya yanıt vermekte gecikmedi. Peru Büyükelçisinin ülkeden 5 gün içinde ayrılması istendi.

Mart ayından bu yana 125 kişi öldü

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan kriz, Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini sorumlu tutuyor.

Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.