Trump şimdi de o otomobil markasını hedef aldı

ABD'nin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing ile ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'u (GM) eleştiren Trump, bu kez de Toyota'yı hedef aldı. ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Toyota'nın ‘Corolla’ model araçları üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" ifadesini kullandı.
Açıklamanın ardından, Toyota'nın New York Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti.