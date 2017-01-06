Trump şimdi de o otomobil markasını hedef aldı

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Meksika’da fabrika kurmayı planlayan Japon otomotiv devi Toyota’yı eleştirerek, ABD’de fabrika kurması çağrısında bulundu. Trump, aksi takdirde Toyota’nın daha yüksek sınır vergisi ödemesi gerektiğini kaydetti.

Trump şimdi de o otomobil markasını hedef aldı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 00:41
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ABD'nin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing ile ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'u (GM) eleştiren Trump, bu kez de Toyota'yı hedef aldı.  ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Toyota'nın ‘Corolla’ model araçları üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" ifadesini kullandı.

​Açıklamanın ardından, Toyota'nın New York Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti.

 
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