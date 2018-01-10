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Trump savaşa hazırlığı başlattı

İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump yönetiminin "kullanılabilir nükleer silah" yapımı üzerine bir askeri programı açıklama hazırlığında olduğunu duyurdu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:09
Trump savaşa hazırlığı başlattı

Habere göre, Beyaz Saray yönetimi, nükleer silahın kullanımı konusundaki sınırlamaları gevşetmeyi ve daha düşük seviyeli nükleer başlıklı füze planını devreye sokmayı planlıyor.

Barack Obama'ya başkanlığı döneminde nükleer silahsızlanma ve silah kontrolü konularında danışmanlık yapan Jon Wolfsthal, ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağı gördüğünü açıkladı.

Wolfsthal, kıtalararası füze fırlatma kapasitesine sahip Trident D5 denizaltılarındaki füzelerin "yalnızca bir kısmı normal savaş başlığı olacak şekilde geliştirilmesinin" planladığını açıkladı.

Jon Wolfsthal, bu geliştirmenin "Rusya'yı Doğu Avrupa'daki bir sorunda taktik savaş başlıkları kullanmaktan caydırmak" amacı taşıdığını söyledi.

'NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARA KARŞI NÜKLEER SİLAH KULLANILABİLİR'

Yeni Nükleer Pozisyon (NPR) başlıklı değerlendirme, Amerika'nın hangi durumlarda nükleer silah kullanabileceği ile ilgili de yeni sınırlar getiriyor.

Buna göre "nükleer silahla gerçekleşmese dahi kitlesel ölümler yaratan, kritik önemdeki tesisleri hedef alan veya nükleer tesisleri hedef alan saldırılara karşı nükleer silah kullanılabileceği" belirtiliyor.

Bu değerlendirmenin, Ocak ayı sonunda Donald Trump'ın yıllık Kongre konuşmasından sonra yayımlanması bekleniyor.

Silah kontrolü için kampanya yürüten kişiler ise, Donald Trump'ın "düşmanlara karşı ABD'nin silah gücünü gösterebileceğini söylemesi" ve "tepkiselliği" göz önüne alındığında, "daha kullanılabilir nükleer silahlar" konusunun endişe verici olduğunu açıklıyor.

'TEHLİKELİ VE SOĞUK SAVAŞ AKLI'

Jon Wolfsthal, okuduğu taslak planda, Rusya'nın 1987 tarihli bir nükleer silah anlaşmayı ihlal ederek füze geliştirdiği iddiasıyla suçlandığını ve yenilemenin bu ihlale karşı devreye sokulduğunu da söyledi.

Wolfsthal, gördüğü ilk planın bu son taslaktan çok daha "şahin" bir pozisyon ortaya koyduğunu da ifade etti.

Guardian'a konuşan Jon Wolfsthal'a göre, bu yeni duruş, Rusya'ya, Kuzey Kore'ye ve Çin'e "açık bir caydırıcılık" mesajı verme amacı taşıyor.

Yine gazeteye konuşan Silah Kontrol Birliği başkanı Daryl Kimball, ABD'nin nükleer envanteri için yeni silahlar geliştirmesi için, "tehlikeli ve Soğuk Savaş aklı" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:09
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