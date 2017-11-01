Trump, saldırı sonrası göçmenleri hedef aldı

Donald Trump, New York’ta 8 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetli saldırının ardından, “liyakata dayalı bir göçmenlik” sisteminin uygulanması çağrısını yineledi.

Bu sabah olayla ilgili yeni Twitter mesajları paylaşan Trump, Yeşil Kart Piyangosu olarak da bilinen ABD Çeşitlilik Göçmen Vizesi programının kaldırılması gerektiği görüşünü yeniden vurguladı ve Demokratlar’ı hedef aldı.

Trump mesajında, saldırıyı düzenleyen kamyonet sürücüsünü kastederek, “Terörist, ülkemize ‘Çeşitlilik Vizesi Kura Programı” olarak bilinen, ‘bir Chuck Schumer harikası’ uygulama sayesinde geldi. Liyakata dayalı bir sistem istiyorum” diye yazdı.

Donald Trump, New York’ta 8 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonetli saldırının ardından, “liyakata dayalı bir göçmenlik” sisteminin uygulanması çağrısını yineledi.

Bu sabah olayla ilgili yeni Twitter mesajları paylaşan Trump, Yeşil Kart Piyangosu olarak da bilinen ABD Çeşitlilik Göçmen Vizesi programının kaldırılması gerektiği görüşünü yeniden vurguladı ve Demokratlar’ı hedef aldı.

Trump mesajında, saldırıyı düzenleyen kamyonet sürücüsünü kastederek, “Terörist, ülkemize ‘Çeşitlilik Vizesi Kura Programı” olarak bilinen, ‘bir Chuck Schumer harikası’ uygulama sayesinde geldi. Liyakata dayalı bir sistem istiyorum” diye yazdı.

Yetkililer, saldırganın 2010 yılında Özbekistan’dan yasal şekilde ABD’ye geldiğini açıklamıştı. Ancak Sayfullo Saipov adlı saldırganın Çeşitlilik Göçmen Vize Programı yoluyla gelip-gelmediği konusunda şu ana kadar bir bilgi verilmemişti.

Trump bu sabahki diğer iki Twitter mesajında da, “Liyakata dayalı göçmenlik (sistemi) için sıkı mücadele veriyoruz. Artık Demokrat Piyango Sistemlerine yer yok. Çok daha sert ve zeki olmalıyız” diye yazdı.