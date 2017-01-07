Trump, Rusya'yı değil Çin'i hedef gösterdi

CIA, NSA, FBI ve ABD Ulusal İstihbarat direktörleri tarafından Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin ‘bulgularla’ ilgili bilgilendirilmesi için yapılan toplantının ardından konuşan Trump, görüşmenin ‘yapıcı’ geçtiğini ifade etti.

Trump, şöyle devam etti:

“Rusya, Çin ve diğer ülkeler, dış gruplar ve insanlar düzenli olarak siber altyapıya ve hükümet kurumlarına, iş yerlerine, Demokratik Ulusal Komite’nin de aralarında bulunduğu kurumlara sızmaya çalışırken, oy kullanma makinalarının kurcalanması da dahil olmak seçimin sonuçlarına kesinlikle bir etkisi yok.”

Cumhuriyetçi Parti’nin de siber saldırılara maruz kaldığını ifade eden Trump, güçlü savunma sistemleri sayesinde bunların püskürtüldüğünü söyledi. Beyaz Saray’a geçmesinin ardından 90 gün içerisinde siber saldırılarla mücadele etmek için bir ekip kuracağını belirtti.

ABD’nin 45. Başkanı Trump, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları ‘cadı avı’ olarak nitelendirdi. New York Times’a konuşan Trump, “Çin, görece yakın zamanda 20 milyon hükümet yetkilisinin ismini hack’ledi. Nasıl olur da bu konuda kimse konuşmuyor olabilir? Bu, politik bir cadı avı” dedi.

Hackerların Beyaz Saray ve ABD Kongresi’ne sızdığını ifade eden seçilmiş başkan, “Dünyanın siber saldırı başkenti gibiyiz” diye konuştu.

Donald Trump ayrıca, hacker saldırında Çin’in gözardı edildiğini belirterek bu yapılanların rakiplerinin bir cadı avı olduğunu söyledi.

Rusya’nın bilgisayar korsanları aracılığıyla Demokrat Parti’nin üst düzey yetkililerinin dosya ve e-postalarını çaldığı iddiası, böylece Cumhuriyetçi aday Trump lehine Amerikan seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tartışma ABD’de devam ederken müstakbel Başkan Donald Trump da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trump, Amerikan seçimlerine Rusya’nın hacker saldırısı ile müdahalede bulunduğu yönündeki tartışmanın siyasi maksatlı olduğu görüşünü savundu. Trump New York Times gazetesinin kendisiyle yaptığı söyleşide, Amerikan medyasının başkanlık seçimleri sırasında Rusya’nın müdahalede bulunduğunu yazdığını, ama Çin'in hacker saldırılarını gözardı ettiği suçlamasında bulundu.



Trump, "Çin bundan kısa bir süre önce 20 milyon hükümet görevlisinin verilerini hacklemişti. Bundan hiç kimse söz etmiyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu, bir siyasi cadı avıdır“ diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada ise Rus hackerlerin 2016 yılındaki başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerine ilişkin NBC televizyon kanalına belgelerin Beyaz Saray tarafından sızdırılmadığı belirtildi.