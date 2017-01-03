Trump, Rusya'ya yaptırımı doğru bulmuyor

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Donald Trump'ın temsilcisi Sean Spicer, ABD'nin Rusya diplomatları sınır dışı etme kararıyla ilgili konuştu.

Spicer yaptığı açıklamada, “Rusya'nın gerçekten seçimleri etkilediğini gösteren hiçbir kanıt yok. Bilgisayar sistemlerinin kırılıp kırılmaması Rusya'nın buna dahil olmasıyla ilgisi olmayan tamamen başka bir hikaye” ifadesini kullandı.

Daha önce Trump, Barack Obama yönetiminin yaptırım politikasını değerlendirmek içim ABD'nin gizli servislerinden siber ataklara ilişkin bilgi almak istediğini açıkladı. Spicer, ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının doğruluğundan şüphe duyduğunu da belirtti.