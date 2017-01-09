Trump, Rusya müdahalesini kabul ediyor

ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın, seçim sürecinde Rusya'nın siber saldırılar gerçekleştirdiğine dair ABD istihbarat raporlarını kabul ettiği ve karşılığında Rusya'ya yönelik adımlar atabileceği bildirildi.

Trump yönetiminde Beyaz Saray genel sekreteri olacak olan Reince Priebus Trump'ın Demokrat Parti kurumlarına yönelik hacklemelerin arkasında Rusya olduğunu kabul ettiğini söyledi. Ancak Priebus, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat bu saldırıların arkasında olduğu görüşüne katılıp katılmadığını belirtmedi.

"Fox News Sunday" programında dün konuşan Priebus, "Bu özel durumun Rusya'daki bazı birimleden kaynaklandığını kabul ediyor, o yüzden önemli olan bu değil" dedi. Priebus'un bu açıklamalarıyla Trump ekibinden ilk defa üst düzey bir isim 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti e-postalarının sızmasına neden olan müdahaleleri Rusya'nın yönettiğini kabul etmiş oldu.

ABD'de Trump'ın göreve başlayacağı gün olan 20 Ocak'a sayılı günler kala Cumhuriyetçi Partililer, ABD istihbaratının Rusya'nın arkasında olduğu hacklemeler ve Moskova'nın 8 Kasım'daki seçimleri etkilemeye yönelik girişimleri üzerine hazırlanan raporlarını kabul etmesi için baskıyı artırıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan bir ABD istihbarat raporu, Putin'in siber saldırılar da dahil olmak üzere Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına zarar verme ve Donald Trump'ı desteklemeye yönelik kapsamlı bir harekatı yönettiğini belirtti.