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Trump rekor düzeyde sevilmiyor

ABD'de yapılan bir anket, Trump'ın rekor düzeyde 'sevilmediğini' ortaya çıkardı. Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın yaptıklarını onaylamıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 08:35
Trump rekor düzeyde sevilmiyor

Aamerikan washington post gazetesinin anketine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk 6 aylık performansı ABD'lilerin yüzde 58'i tarafından onaylanmıyor.

  • Trump'ı başarılı bulanların oranı ise yalnızca yüzde 36. Bu oran, son 70 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. 10-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen anket 2016 seçimlerindeki Rusya'nın müdahalesi yönündeki iddiaların gündemde olduğu döneme tekabül ediyor.

Katılımcıların yüzde 63'ü Trump politikalarını uygunsuz bulduğunu ifade ederken, yüzde 67'si ise Trump'ın müdahalesi olduğuna inanıyor. Küresel liderlik, tutarlılık ve verilen sözlerin ne kadar yerine getirildiği gibi sorulara da benzer oranlarda olumsuz cevap veren katılımcılar, Trump'ı 'güvenilmez' buluyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 08:35
  1. Rusya
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