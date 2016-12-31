Trump: Putin'in çok zeki olduğunu biliyordum

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ABD Başkanı Barack Obama’nın 35 Rus diplomatın “istenmeyen adam” ilan edilmesi ve New York ile Maryland’de casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla iki Rus yerleşkesinin kapatılması kararının ardından, yerleşkelerin kapısına kilit vuruldu.

Casusluk faaliyetleri içinde oldukları iddiasıyla ailesiyle sınır dışı edilen 35 Rus diplomat da ülkeyi terk ediyor.

Bu sırada Rusya Federasyonu San Francisco Başkonsolosu Sergey Petrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada konsolosluktaki 3’ü çocuk 11 kişinin saatler içinde ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını söyleyerek, “Bu mantıksız yaptırımlar, iki ülke arasındaki ilişkilere büyük zarar verecektir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Obamahükümetinin kararının ardından Moskova’nın ABD’li diplomatları sınır dışı etmeyeceğini açıklayarak, iki ülke ilişkilerinde yeni adımlar atmak için Donald Trump’ın politikalarını bekleyeceğini söyledi.

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump da Putin’in cevabının ardından Twitter’dan yaptığı yorumda, “Putin, erteleme konusunda mükemmel bir hamle yaptı. Onun çok zeki olduğunu biliyordum” sözlerine yer verdi.