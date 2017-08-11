Trump Putin'i fena Ti'ye aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'in ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde görev yapanların sayısının 755 kişi azaltılması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür ederek, "Harcamaları kısmaya çalışıyoruz" dedi.

"HARCAMALARI KISMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bedminster New Jersey'deki Trump National Golf Club'da konuşan ABD lideri, "Ona (Putin’e) teşekkür etmek istiyorum, çünkü personel için yaptığımız harcamaları kısmaya çalışıyoruz. Bana gelince, çok sayıda kişiyi gönderdiği için mutluyum çünkü şimdi personel sayımız daha az. Onların geri dönmesi için hiçbir neden yok" dedi.

RUSYA'NIN ALDIĞI MİSİLLEME KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de geçen yıl düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları gerekçe gösterilerek Kongre'den geçen yaptırım yasasına misilleme olarak, ABD'nin diplomatik misyonlarında görev yapanların sayısının 1 Eylül tarihine kadar 755 kişi azaltılacağını açıklamıştı.