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Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!

G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü esnada görüşme çok uzayınca Trump'ın eşi Melenia Trump toplantıyı bastı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:15
Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme çok uzayınca ABD’nin First Lady’si Melania Trump’tan görüşmeye müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.

"İki liderin konuşacak çok konu biriktiğini" söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görüşme uzayınca bir anda odaya First Lady’nin girerek liderleri sohbete son vermeye ikna etmeye çalıştığını ancak başaramadığını anlattı.

Tillerson, "Karşılıklı ilgi ve fikir alışverişi öyle bir seviyeye ulaştı ki liderlerden kimse durmak istemedi. İnsanlar odanın kapısını açıp içeriye bakıyordu. Hatta sonra First Lady’yi de gönderdiler, bizi oradan çıkarabilecek mi diye görmek istediler. Belli ki başaramadı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:15
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  5. Melania Trump
  6. Rex Tillerson
  7. g20
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Abd hala schow pesinde
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Dinsizin hakkından imansız gelir.
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