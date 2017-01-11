Trump: Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değil

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

"AMERİKAN İSTİHBARATI SIZDIRMIŞTIR"

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

"PUTİN BENİ SEVİYORSA BU KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Trump, Putin'le ilgili soruya cevap verirken şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerde Rusya'nın yardım ettiği iddiaları tamamen yalan. Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Rusya'yla uzun zamandır kötü ilişkilerimiz var. Rusya aslında DAEŞ'le mücadelede iyi bir ortak olabilir.

Putin'le iyi anlaşabilir miyim bilmiyorum. Ama iyi anlaşırsam bu iyi bir şeydir.

"HACK OLAYININ ARKASINDA RUSYA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum.