Trump: Oyundaki uçağı sattım

İki ülke lideri resmi ziyarette Washington’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Trump ve Solberg soruları yanıtladı.

Donald Trump’ın ‘Kasım ayında ilk F-52 ve F-35 savaş uçaklarını teslim etmeye başladık’ şeklindeki sözler şaşkınlığa neden oldu.

F-52 adında üretilmiş bir uçak bulunmuyor. Callf of Duty adlı bilgisayar oyununda hayali olarak bulundurulan F-52 uçaklarını Trump’ın gerçekte var olduğunu zannetmesi şaşkınlığa neden oldu.

ABD, Norveç’e 52 adet F-35 savaş uçağı sattı. Bunların ilk üçünün teslimatı Kasım ayında yapıldı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da göçmenlerle ilgili bir toplantıda Afrika ve Haiti ile El Salvador gibi Latin Amerika ülkelerini ‘b.k çukuru’ diye nitelediği iddiası tepki çekti. Afrika’dan ve diğer ülkelerden sert tepki geldi. BM, sözleri ‘ırkçı’ olarak niteledi. Trump ise sert konuştuğunu ama bu sözleri sarf etmediğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da önceki gün yapılan bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili, “Neden bu b.k çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim” şeklinde sözler sarf ettiğinin basına sızması üzerine başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok ülkeden sert tepki geldi. ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley ise bunun üzerine istifa etti.