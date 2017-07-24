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Trump onu İsrail'e gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimi düşürmek için İsrail'de görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:25
Trump onu İsrail'e gönderiyor

Haaretz gazetesinin ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Greenblatt, bölgedeki tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşmelerde bulunacak.

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:25
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Aksa Vakfı
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