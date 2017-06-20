Trump: Ölümünden onlar sorumludur!

Kuzey Kore'de 17 ay tutuklu kaldıktan sonra ülkesine dönen 22 yaşındaki Amerikalı yüksek okul öğrencisi Otto Warmbier'in ailesi oğullarının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Warmbier'in ölümünden Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Kuzey Kore rejimini bir kez daha, son kurbanına kederlendiğimiz gaddarlığından dolayı kınamaktadır", denildi. Turmp, Warmbier'in ailesine taziyelerini iletti.

Otto Warmbier 2016 yılının Ocak ayında Kuzey Kore'de tutuklanarak 15 yıl çalışma kampına kapatılma cezasına çarptırılmıştı. Komünist rejim Warbier'in Kuzey Kore devletine karşı suç işlediğini öne sürmüştü.

Warmbier kaldığı oteldeki bir pankartı söküp çalmakla suçlanmıştı. Yılbaşını geçirmek için Pyongyang'a giden Warmbier dönüş için 2 Ocak'ta uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı.

17 ay Kuzey Kore'de kalan Warmbier bir hafta önce ABD'ye getirilmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'deki diğer üç Amerikalı tutuklunun da serbest bırakılması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.