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Trump o ülkeyi takdir ettiğini duyurdu

ABD Başkanı Trump, 10 yıl içinde askeri harcamalarını yüzde 70 artıracağını duyuran Kanada'yı takdir ettiğini açıkladı

17 Haziran 2017 Cumartesi 18:22
Trump o ülkeyi takdir ettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek 10 yılda askeri harcamalarını yüzde 70 artırma kararı alan Kanada'yı takdir ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmede ikili ilişkiler çerçevesinde birçok konuyu ele aldığına dikkat çekilerek, "Başkan Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'nun, ülkesinin 10 yıl içinde askeri harcamalarını yüzde 70 civarında artırma kararı almasını takdir etti." ifadelerine yer verildi.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, geçen hafta orduya ayrılan bütçenin 10 yılda yüzde 70 civarında artırılarak 32,7 milyar Kanada dolarına ulaşacağını açıklamıştı.

TRUMP-KUCZYNSKİ GÖRÜŞMESİ

Bu arada Trump, Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski ile de telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, dün duyurusunu yaptığı yeni "Küba politikası" ile ilgili konuları detaylı şekilde anlattığı görüşmede iki liderin Venezuela'daki son durumu da konuştukları belirtildi.

Trump, dün Florida'da yaptığı konuşmada, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini söylemişti.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:22
  1. TRUMP
  2. Justin Trudeau
  3. Kanada Savunma Bakanı
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