Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki savaş hakkında şüpheleri, Güney Asya için yeni ABD stratejisinin tamamlanmasını önlüyor.



İddiaya göre Afganistan konusunda yapılan toplantılarda Trump, Savunma Bakanı Mattis ve Genelkurmay Başkanı Dunford'a "savaşı kazanamadığı için Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı Dunford'u kovmaktan" söz etti. Bazı yetkililerin Trump'ın "ordu ABD'nin savaşı kaybetmesine müsade ediyor" ifadeleri sonrası toplantıyı terk ettiği öne sürüldü.



Yetkililerin ifadesine göre Mattis, McMaster ve diğer üst düzey isimler Trump'a ABD'nin yeni Güney Asya stratejisini onaylatmak için oldukça fazla çaba sarfetti. Trump daha önce Afganistan'a ek asker gönderme konusunda yetki vermesine rağmen, dış ülkelere asker gönderilmesine her zaman sıcak yaklaşmıyor. ABD'nin Afganistan'daki varlığında bulunan belirsizlikler Trump'ı asker gönderme kararını sorgulamaya itiyor.

Askeri yardıma karşılık maden geliri

İfade edilene göre Donald Trump, Afganistan'da Kabil hükümetine yardımlar karşılığında ülkenin maden gelirinden 1 trilyon dolarlık pay alınması gerektiğini belirtti. Ancak bölgede tam istikrar sağlanmadan madenlerin İran ve Çin dışında bir pazara girmesine imkansız gözüyle bakılıyor. Maden zengini ülkede kobalt, molibden, bakır, demir, krom, uranyum gibi madenlerin yanı sıra zümrüt, yakut, ametist, lapis lazuli gibi değerli mücevherlerden de bolca bulunuyor.



Madencilik bölgede süren savaşta da önemli bir koz. Çin'in ülkede madencilik faaliyetleri yaptığı bilinirken Kabil hükümeti de işlettiği madenlerden oldukça fazla para kazanıyor. Batılı güçler de bu madenlerle oldukça ilgili. Taliban da madencilik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bölgede Taliban'ın işlettiği birçok madenin arasında altın ve lapis lazuli madenlerinin varlığı da dikkat çekiyor.

Mepa News