Trump, o ülke ile ilişkilerini sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen basın toplantısında ABD'nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, dış politikada Küba'ya yönelik değişiklikler yaptığını açıklayarak, eski Başkan Barack Obama'nın, Küba'yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Castro rejimini barbar ilan ederek, “Tanrı'nın yardımıyla, yakında özgür bir Küba elde edebileceğiz. Komünizm, şimdiye kadar denenen, her ulusu yok etti" dedi.