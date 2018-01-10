Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump o toplantıya katılacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu’na katılacağını açıkladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:09
Trump o toplantıya katılacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu’na katılacağını açıkladı. Trump, bu foruma katılan ikinci, son 18 yıldaki ise ilk ABD başkanı olacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan, ‘Önce Amerika’ gündemini dünya liderleri nezdinde ileriye götürme fırsatlarından memnuniyet duyuyor. Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu’nda başkan, Amerikan iş dünyası, sanayi ve işçilerini güçlendirmeye yönelik politikalarını tanıtmayı dört gözle bekliyor” dedi.

ABD başkanları, toplantının bir araya getirdiği aşırı zengin gruba çok yakın görünmeme kaygısıyla genelde foruma katılmamayı tercih ediyordu. Foruma ilk ve en son katılan ABD başkanı 2000 yılında Bill Clinton oldu. Eski başkanlardan Ronald Reagan da foruma uydu bağlantısı üzerinden hitap etmişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:09
  1. Beyaz Saray
  2. Başkan Donald Trump
  3. Davos Dünya Ekonomik Forumu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onun adına hesap açıp herkese mail atmışlar...
    1. Onun adına hesap açıp herkese mail..
    2. Filistinli direnişçilerden Haham'a..
    3. Fakıbaba'dan dikkat çeken açıklama:..
    4. ABD Büyükelçilik Müsteşarı..
    5. ABD'de 'sürücüsüz taksi' tanıtıldı
    6. Yeniden aranacak... Karar aldılar...
    7. İsrail'den iran açıklaması
    8. Bakan Kurtulmuş: 2018 'Troia Yılı'..
    9. O ülkede ABD'ye haraç ödeyecek
    10. CHP'yi çıldırtan görüntü
    11. Pakistan, ABD ile istihbarat..
    12. Trump o toplantıya katılacak
    13. 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı!..
    14. 'Messi Arda'ya selam vermiyor'
    15. Yargıtay o sözü hakaret saymadı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli..
    17. İlişki durumunu boş bırakmak boşanma..
    18. Takdir teşekkür nasıl hesaplanıyor?
    19. Mısır seçimlerinde neler olacak?
    20. O ülkeden ABD'ye rest! Durdurma kararı..
    Müftüden bomba çıkış! 'Haramdır'
    Müftüden bomba çıkış! 'Haramdır'
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'