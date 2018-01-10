Trump o toplantıya katılacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu’na katılacağını açıkladı. Trump, bu foruma katılan ikinci, son 18 yıldaki ise ilk ABD başkanı olacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan, ‘Önce Amerika’ gündemini dünya liderleri nezdinde ileriye götürme fırsatlarından memnuniyet duyuyor. Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu’nda başkan, Amerikan iş dünyası, sanayi ve işçilerini güçlendirmeye yönelik politikalarını tanıtmayı dört gözle bekliyor” dedi.

ABD başkanları, toplantının bir araya getirdiği aşırı zengin gruba çok yakın görünmeme kaygısıyla genelde foruma katılmamayı tercih ediyordu. Foruma ilk ve en son katılan ABD başkanı 2000 yılında Bill Clinton oldu. Eski başkanlardan Ronald Reagan da foruma uydu bağlantısı üzerinden hitap etmişti.