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Trump: Kuzey Kore'yi halledeceğiz

Tarihinde hiç bir savaşa tek başına girememiş gücünü sadece mazlum ve silahlısız Müslümanlara kullanmış olan ABD'nin başkanı Trump, Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından açıklama yaptı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:26
Trump: Kuzey Kore'yi halledeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı John F. Kelly'i kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti.

Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve Ortadoğu dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:26
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Beyaz Saray
  3. Kuzey Kore
  4. kim joung
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