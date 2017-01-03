Trump: Kuzey Kore füzeleri ABD'yi vuramaz

ABD Başkanı Barack Obama'dan görevi devralacak olan Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin açıklamalar yaptı. Kuzey Kore'nin nükleer programının ABD için bir tehdit oluşturmadığını öne süren Trump; "Kuzey Kore ABD'nin bazı kısımlarına ulaşabilecek yeni bir nükleer silahın geliştirilmesinde son aşamaya gelindiğini bildirdi. Bu gerçekleşmeyecek.“ şeklinde yazdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni yıl konuşmasında yakın bir zamanda kıtalararası nükleer başlıklı balistik füze denemesinde bulunacaklarını açıklamıştı. Kim Jong Un, 2016'da ülkesinin nükleer güç haline geldiğini, en güçlü düşmanın bile saldıramayacağı bir askeri güç olduklarını dile getirmişti. ABD Savunma Bakanlığı ise yeni füze denemesi yapmaması konusunda Kuzey Kore'yi uyarmıştı. Denemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

Kuzey Kore füzeleri ABD'ye ulaşır mı?

Kuzey Kore geçtiğimiz yıl iki nükleer başlıklı füze denemesi yaptı. Güney Kore komşusunun bu tür füze denemeleri ile Amerika’ya ulaşabilecek kıtalararası balistik füze geliştirme amacında olduğunu ileri sürüyor. Uzmanlar ise Kuzey Kore'nin bugüne kadar kıtalararası füze denemesinde bulunmaması sebebiyle, ülkenin nükleer silah hedefine ne kadar yaklaştığı konusunda farklı görüşlere sahip. ABD, Kuzey Kore‘nin orta menzilli nükleer başlıklı füze fırlatabildiği görüşünde.