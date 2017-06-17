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Trump Küba ile yapılan anlaşmaları iptal etti!

İşgalci ABD'nin 'kendini bilmez' Başkanı Donald Trump, eski Başkan 'eli kanlı' Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:20
Trump Küba ile yapılan anlaşmaları iptal etti!

Trump, ABD'de Kübalı göçmenlerin yoğunluklu olarak yaşadığı Miami'de yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba politikasını değiştirdiklerini belirterek, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." dedi.

Trump, Obama yönetiminin, 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uygulanan Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu söyledi.

Anlaşmanın Küba ve Amerika halkının menfaatlerini göz önünde bulundurmadığını kaydeden Trump, "Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeriyeye kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı kontrolü altında tutuyor. Son (ABD) yönetiminin aldığı Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı." ifadesini kullandı.

Küba'da yaşanan insan hakları ihlallerini takip ettiklerini belirten Trump, "Yakında özgür bir Küba'ya kavuşacağız." diye konuştu.

Trump, bu süreçte iki ülkenin büyükelçiliklerinin görevlerine devam edeceğini açıkladı.

 

ABD, 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uyguladığı Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almış, geçen yıl iki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açmıştı. Taraflar, son olarak iki ülke arasında karşılıklı tarifeli uçak seferlerini başlatmak üzere anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:20
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