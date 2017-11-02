Fed'in yeni başkanı bugün açıklanıyor

Amerikan Merkez Bankası Fed’in başına kimin geçeceği bugün belli oluyor. Fed’in para politikası, Amerikan ekonomisi, doların değeri, küresel sermaye akışları gibi birçok açıdan büyük önem taşıyan bu seçimi ABD Başkanı Donald Trump öğleden sonra açıklayacak.

Fed'in yeni başkanı, Predict It’teki güncel oranlara göre yüzde 83 Powell olacak. Wall Street Jorunal'ın (WSJ) haberine göre de, Trump Fed başkanlığı için Fed Guvernörü Jerome Powell'ı aday seçti. WSJ'nin ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Powell'a Trump'ın kendisini bankanın başkanlığına aday göstereceğini bildirdi. Haberde, Trump'ın Powell'ı aday göstermeye geçen hafta sonunda karar verdiği öne sürüldü.

Powell, Trump’ın ekonomi hedeflerini destekleyen bir isim. Daha önceleri ABD Hazine Bakanlığı’nda görev yapan Powell’ın finans alanında özel sektör deneyimi de bulunuyor. Para politikası açısından şu anki başkan Janet Yellen ile aynı çizgide olan Powell’ın piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmiyor.

Powell, beklentiler doğrultusunda Fed'in yeni lideri seçilirse, Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek. Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in ikinci başkanlık dönemi için atanmaması, nadir yaşanan bir durum olarak tarihe geçecek. Yellen 1979’da Jimmy Carter’ın William Miller’ı Paul Volcker ile değiştirmesinden sonra ikinci bir dönem için atanmayan ilk Fed Başkanı olacak.

Buna karşın, Yellen isterse Fed'in yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilecek.