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Trump kovmuştu… İşte FETÖ’nün savcısı Bharara yeni işi!

İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’a dair soruşturma gibi birçok üst düzey adli vakayı yürütürken geçen martta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski New York Başsavcısı Preet Bharara medya sektörüne giriyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:29
Trump kovmuştu… İşte FETÖ’nün savcısı Bharara yeni işi!

New York Times'ın haberine göre Bharara bugün yeni kariyer planını kamuoyuna duyuracak. Buna göre Bharara, kardeşi Vinit'in 2014 yılında kurduğu Some Spider adlı medya şirketine başkan yardımcısı olarak katılacak.

Bharara'nın önümüzdeki aylarda yayına girecek bir podcast programı sunacağı ve ayrıca şirkete ait haber ve eğlence sitelerine yazılar yazacağı bildiriliyor.

Gazetenin "muhtemelen ABD'nin en güçlü federal savcısıydı" diye nitelediği Bharara, savcılık döneminde basın toplantılarını bitirirken kullandığı "Stay Tuned" (Takipte Kalın) ifadesini, sunacağı podcast programının da ismi yaptı.

Savcılık kariyerinin ardından New York Üniversitesi'de ders vermeye başlayan Bharara'nın medya sektörüne de girerek, genelde özel hukuk bürolarında avukatlık yapmayı tercih eden muadillerinden farklı bir yol çizdiği belirtiliyor.

Bharara, medya sektöründe de "adalet konusunu işlemeyi ve insanları hesap verebilir tutmayı amaçlamaya devam edeceğini" vurgulayarak "Bu iş bugüne kadar yaptığım işin devamı olacak. Sadece daha önce sahip olduğum yetkilere artık sahip değilim, o kadar" dedi.

Bharara'nın kardeşi Vinit, haber ve eğlence medyasına girmeden önce ABD'nin en büyük bebek bezi sitelerinden Diapers.com'u kurmuş ve ardından siteyi Amazon'a 540 milyon dolara satmıştı.

Eski savcı Bharara'nın çocukluk arkadaşı Marc Lore da, kardeşi Vinit'in medya işinin en büyük yatırımcılarından. Lore kurucusu olduğu Jet.com sitesini Walmart'a 3.3 milyar dolara satmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:29
  1. Preet Bharara
  2. bharara
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