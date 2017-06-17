Trump Körfez’i böyle soydu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sadece Körfez’de büyük bir diplomatik krizin kapısını aralamadı. O ziyaret Trump’ın yakın çevresine Suudi Arabistan’ın mali kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğinin ayrıntılarını da netleştirdi. Trump’ın Riyad ziyaretinde ABD’nin altyapı yatırımlarına yönelik bir ortaklığa da son şekli verildi. Dünyaca ünlü Blackstone Grup ile Suudi Arabistan Yatırım Fonu arasında gerçekleşecek bu ortaklıkta Suudiler 20 milyar dolar vermeyi kabul etti. Yani ABD’nin eskimiş yolu-kanalizasyonu Suud parasıyla yapılacak. Blackstone CEO’su Stephen Schwarzman’ın Trump ile çok yakın ilişkileri olduğu sır değil. Hatta iki ismin gizli ortaklıklar kurduğu belirtiliyor. Seçim döneminde Trump’ın en büyük destekçileri arasında olan Schwarzman, seçimden Trump’ın galip ayrılmasının ardından iş ve ticaret danışmanlığına getirildi ve Beyaz Saray’da sözü en muteber kişilerden biri oldu.

SİLAH SİMSARI DANIŞMAN

Blackstone CEO’su Schwarzman gibi başkan danışmanı aynı zamanda damadı olan Jared Kushner de Beyaz Saray’ın yeni gölge liderlerinden biri. Onun da Suudi Arabistan kaynaklarını sömürmede Schwarzman gibi kirli bir sicili var. Geçtiğimiz mayıs ayının başında Suudi yetkililerle savunma sistemleri üreten Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marilyn Hewson’un ticaret simsarlığını Kushner’in yaptığı ve Suudi Arabistan’a 100 milyar doların üzerinde silah sistemi satılmasını öngören anlaşmayı organize ettiği belirlendi. Kushner aracılığıyla gerçekleşen bu ticaret Trump’ın Riyad ziyaretinde son şeklini aldı. Şirketin CEO’su Hewson da tıpkı Kushner gibi Riyad’daydı ve şirketten şu açıklama yapıldı: “ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bu tarihi açıklamanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Damada Soros’tan 250 milyon

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Blackstone şirketi arasında ticari ilişkiler geçmişe dayanıyor. Suudi Arabistan’dan milyarlarca dolarla dönen Blackstone, 2010’lu yılların başından buyana ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Kushner’in emlak işlerini 400 milyon doların üzerinde krediyle finanse ediyor. Kushner’in finansörleri arasında sadece Blackstone yok. Başkanlık yarışında Trump’a cephe almasıyla bilinen dünyaca ünlü spekülatör George Soros da Kushner’e son dönemde kredi açan müteşebbislerden biri. Soros’un aile şirketinin Kushner’e 250 milyon dolar kredi limiti açtığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak