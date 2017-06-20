İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'nin yeni hedefi Pakistan

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'a olan yaklaşımı sertleştirme kararı aldığı iddia edildi. ABD'nin 16 yıllık Afganistan stratejisini yeniden gözden geçiren Trump yönetiminin Pakistan'a olan yaklaşımını sertleştirme kararı aldığı öne sürüldü.

20 Haziran 2017 Salı 15:40
ABD'nin yeni hedefi Pakistan

Son günlerde ABD'nin Afganistan politikasını gözden geçiren ve yeniden değerlendiren Donald Trump yönetiminin, Pakistan'a yönelik yaklaşımını sertleştireceği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, Pakistan merkezli militanların komşu Afganistan'da gerçekleştirdikleri saldırıları değerlendiren Trump yönetimi, konuyla ilgili sert önlemler almaya karar verdi.

ÖNLEMLER ÜZERİNDE TARTIŞTILAR

Beyaz Saray'ın Pakistan'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıları genişletme, Pakistan'a yapılan yardımları kısıtlama ve ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak gördüğü ülkeyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme gibi bir takım önlemler üzerinde tartıştığı belirtildi.

TALİBAN'I BAHANE ETTİ

Haberde, ABD'nin Afganistan'da 16 yıldır sürdürdüğü savaştaki stratejisini değerlendiren Trump yönetiminin, Taliban'ın Pakistan'daki güvenli mağaralarda saklandığı ve bu yolla Afganistan'da birçok eylem gerçekleştirdiği sonucuna ulaştığı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray'ın Pakistan'la ilişkileri kırmak istemediği ve daha geniş bir işbirliği için İslamabad yönetimine olan yaklaşımını değiştireceği bildirildi.

PAKİSTAN'A AYAR!

Konuyla ilgili konuşan bir ABD'li yetkili, "Şu ana kadar Pakistan'la ilgili stratejimizin ne olduğunu hiç açıkça belirtmemiştik. Bundan sonra açık bir şekilde Pakistan'dan ne istediğimizi söyleyeceğiz." ifadeleirni kullandı.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:40
  1. afganistan
  2. pakistan
  3. donald trump
  • AsenaAsena3 sa önce
    Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz. Gün gelir sizin defterinizi bir düren çıkar.
  • .kandemir.kandemir6 sa önce
    abd pskolojik baskı uyguluyor ve devletler arasında fitne yaparak kendi çıkarları doğrultusunda eylemler yapıyor
  • Hamdi UsluHamdi Uslu6 sa önce
    Ruslar Afkanistanda yıkıldı Amerikada inşaALLAH Pakistanda yıkılır ha gayret küflü gavur
  • vatansevervatansever6 sa önce
    Pakistan katara 20.000 asket gonderiyorum dedi..kuyruk acisi ondan..afganistanda 16 yildir savasiyormus..ne elde ettin?kan ve gozyasindan baska?pakistana dokunursan turkiyeyi direkt karsinda bulursun..eceli gelen kopek..
  • vatandasvatandas7 sa önce
    Kızıl ukala domuz gücü muslumanlara yeter kuzey kore ve rusya ya gelince yan çizer allahimin gazabi abd israil ve tüm ab ülkelerinin üzerine olsun insallah
  • gevreligevreli8 sa önce
    Vız gelir tırıs gidersin kefere,meydanı boşmu buldun.nirkaç bedeviyi arkana alarak müslümanlara kafamı tutacağınısanıyorsun.
  • hamidohamido8 sa önce
    Ne yapsan etse de big şeytan devletini çöküp parçalanmaktan kurtaramayacaksın
  • turkturk8 sa önce
    ABD GERCEK MUSLUMA NULKELERI YOK EDIYOR SAHTELERINI ISE KULLANIYOR BASTA ARABISTAN BAE FELAN FILABNSIDIKLI MUSLUMANALRAMA SAVASLAR YAKINDA BASLAYACAK
  • cemaleddincemaleddin10 sa önce
    Silah sanayisinin verdigi güc bunlari cildiriyor. Yakinda daha cok sapkinliklarini görürüz. Beyaz irk neticededamarina basildiginda = ss li olabiliyor.
  • AydınAydın10 sa önce
    Kuduz aşısı stoğu bitti mi?
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
  3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
  4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
  5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
  6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
  7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
  8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
  9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
  10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
  11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
  12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
  13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
  14. Katar eski başbakanından Türkiye..
  15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
  16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
  17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
  18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
  19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
  20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!