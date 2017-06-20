ABD'nin yeni hedefi Pakistan
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'a olan yaklaşımı sertleştirme kararı aldığı iddia edildi. ABD'nin 16 yıllık Afganistan stratejisini yeniden gözden geçiren Trump yönetiminin Pakistan'a olan yaklaşımını sertleştirme kararı aldığı öne sürüldü.20 Haziran 2017 Salı 15:40
Son günlerde ABD'nin Afganistan politikasını gözden geçiren ve yeniden değerlendiren Donald Trump yönetiminin, Pakistan'a yönelik yaklaşımını sertleştireceği iddia edildi.
Reuters'ın haberine göre, Pakistan merkezli militanların komşu Afganistan'da gerçekleştirdikleri saldırıları değerlendiren Trump yönetimi, konuyla ilgili sert önlemler almaya karar verdi.
ÖNLEMLER ÜZERİNDE TARTIŞTILAR
Beyaz Saray'ın Pakistan'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıları genişletme, Pakistan'a yapılan yardımları kısıtlama ve ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak gördüğü ülkeyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme gibi bir takım önlemler üzerinde tartıştığı belirtildi.
TALİBAN'I BAHANE ETTİ
Haberde, ABD'nin Afganistan'da 16 yıldır sürdürdüğü savaştaki stratejisini değerlendiren Trump yönetiminin, Taliban'ın Pakistan'daki güvenli mağaralarda saklandığı ve bu yolla Afganistan'da birçok eylem gerçekleştirdiği sonucuna ulaştığı ifade edildi. Ancak Beyaz Saray'ın Pakistan'la ilişkileri kırmak istemediği ve daha geniş bir işbirliği için İslamabad yönetimine olan yaklaşımını değiştireceği bildirildi.
PAKİSTAN'A AYAR!
Konuyla ilgili konuşan bir ABD'li yetkili, "Şu ana kadar Pakistan'la ilgili stratejimizin ne olduğunu hiç açıkça belirtmemiştik. Bundan sonra açık bir şekilde Pakistan'dan ne istediğimizi söyleyeceğiz." ifadeleirni kullandı.
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