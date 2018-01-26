Trump konuşmaya başladığı an olan oldu

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomil Forumu'nda bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, izleyiciler tarafından yuhalandı.

Trump'ın yuhalanmasına neden olan sözler ise medyayla ilgili sürekli tekrarladığı sözleri oldu. Trump, "Politikacı olduktan sonra medyanın ne kadar edepsiz ve sahte olabileceğini fark ettim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına seçim sloganlarından biri de olan 'Önce Amerika' sloganıyla ilgili düşüncelerini açıklayarak başlayan Trump, "Amerikan halkının çıkarlarının temsilcisi olarak burdayım. Hep 'Önce Amerika' diyeceğim. Ama 'Önce Amerika', 'Amerika tek başına' anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"İşinizi ve yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zamandayız" diyen Trump, kaldırdıkları tüketiciyi koruyan regülasyonlarla ilgili olarak, "Regülasyon gizli vergidir" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin daha iyi bir dünya inşaa etmek için ortaklık kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Donald Trump, 2000 yılında Bill Clinton'dan 18 yıl sonra Davos'ta konuşma yapan ilk ABD Başkanı oldu.