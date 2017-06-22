Trump kendi halkını kekledi

Koltuğuna oturur oturmaz uzun Meksika sınırına duvar öreceğini ilan eden ancak herhangi bir adım atamayan ABD Başkanı, daha önce birçok kez gündeme getirilen "güneş duvarı" projesini kendi fikri gibi sundu. Duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini aktaran Donald Trump, "İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim" dedi.

Iowa'da halka seslenen Trump, duvarı güneş panelleriyle kaplayabileceklerini söyledi.

Trump "Benzersiz bir şey düşünüyoruz. Güney sınırından bahsediyoruz. Çok güneşli, çok sıcak. Duvarı bir güneş duvarı olarak inşa etmeyi düşünütoruz. Böylece duvar, enerji üretip kendi maliyetini çıkaracak. Bu sayede Meksika'da duvar için çok daha az para ödemek zorunda kalacak. İyi değil mi?" dedi.

Planın kendisine ait olduğunu belirten Trump "İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim" ifadesini kullandı.

ŞİRKETLER ÖNERMİŞTİ

Ancak çeşitli şirketlerin duvar için sunmuş olduğu projelerde, güneş panelleri yer alıyordu. İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvar ile ilgili tasarım çağrılarına yaklaşık 200 şirketin cevap vermiş olduğu belirtiliyor.



Las Vegas'tan Gleason Partners adlı şirketin önerdiği tasarım, çelik, çimento ve güneş panellerinden oluşuyor.

İKİ AKADEMİSYEN MAKALELERİNDE BU PROJEYİ ÖNERMİŞTİ

Ayrıca Wall Street Journal'da Mart ayında yayınlanan bir makalede iki akademisyen Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvara güneş panelleri yerleştirilmesini önermişti.

MEKSİKA SINIRINDA DUVAR FİKRİ TRUMP'IN SEÇİM VAADİYDİ

Trump seçim kampanyası boyunca, yasa dışı göçü ve uyuşturucu ticaretini durdurmak amacıyla ABD ve Meksika arasına 'büyük, güzel bir duvar' inşa etme vaadinde bulunmuştu. ABD lideri, duvarın parasını Meksika hükümetinden alacaklarını söylemiş ancak Meksika bunu reddetmişti.

Nisan ayında ise Trump Kongre'ye sunduğu bütçe tasarısından Meksika sınırına örmek istediği duvar için talep ettiği ödeneği çıkarmıştı.