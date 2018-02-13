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Trump itiraf etti: Büyük hata yaptık!

Trump, ABD'nin bugüne kadar Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcadığı para için "büyük bir hata" dedi.

13 Şubat 2018 Salı 10:42
Trump itiraf etti: Büyük hata yaptık!

Beyaz Saray'da ABD'nin 2019 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Orta Doğu'da bugüne kadar çok büyük harcamalar yaptıklarını bildirdi.

Trump, "Birkaç ay öncesindeki son hesaplara göre Orta Doğu'da 7 trilyon dolar harcadık. 7 trilyon dolar. Büyük bir hata, ama durum bu. Ve bugün Orta Doğu, oraya pek de akıllıca olmayan bir şekilde 17 yıl önce girdiklerinden daha kötü durumda. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

IRAK'IN İŞGALİ İÇİN DE "BÜYÜK BİR HATA" DEMİŞTİ

Başkan olmadan önceki seçim kampanyası döneminde ABD'nin Irak'ı işgal etmesini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Trump, ülkesinin Orta Doğu'ya askeri olarak fazla müdahil olmasından şikayet ediyordu.

Göreve geldikten sonra ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarla ilgili yetkileri önemli ölçüde Pentagon'a ve sahadaki komutanlara devreden Donald Trump, özellikle Suriye'ye daha fazla askeri unsur göndermek ve DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/PKK ile beraber çalışmakla eleştiriliyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:42
  1. Donald Trump

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