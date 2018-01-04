Trump İran için harekete geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İran'a yeni yaptırımlarda bulunmayı düşünüyor. Press TV'nin haberine göre, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Irak ve İran'dan sorumlu yardımcı vekili Andrew Peek, Beyaz Saray'ın 10'dan fazla İranlı'nın ölmesine neden olan ölümcül ayaklanmalar karşısında bir tepki vermeyi düşündüğünü dile getirdi. Peek, “Protestoculara karşı en yukarıdan en aşağıya şiddet uygulayan kişi ve kurumları sorumlu tutacağız. Bu yaptırımlar ve diğer yollarla bu kişilere karşı harekete geçeceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.

Yaptırımların ne şekilde olacağı ise hala belirsiz.

Kaynak: Timetürk