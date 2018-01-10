"Trump insan ırkının sonunu getirebilir"

Ronald Reagan'dan sonra Amerika'nın yaşlı başkanı ünvanını taşıyan 71 yaşındaki Donald Trump'ın akıl ve beden sağlığı tüm dünyada tartışılıyor. Cuma günü baştan ayağa sağlık taramasından geçeceği belirtilen Trump'la ilgili bu iddiaların alevlenmesine sebep olan olaylardan biri ise bir tv programında konuşurken heceleri karıştırması ve dil sürçmesi. Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise Trump'la ilgili bu olayın akıl sağlığına yorulmasını, “açıkçası çok saçma” şeklinde cevaplamış ve bunu Trump'ın boğazının kurumasına bağlamıştı. Ancak böyle düşünmeyenler de var.

Yale Üniversitesinden psikiyatri ve klinik profesörü Dr. Bandy Lee, uluslararası üne sahip bir hekim ve Amerikan kongre üyelerine Trump'ın zihin sağlığı hakkında brifing sunmuş bir isim. Newsweek'e konuşan Lee, “Trump'ın zihinsel bozukluğunun sadece Amerika için değil bütün dünya için tehlikeli olduğunu ve her geçen gün tehlikenin arttığını” dile getirdi.

DR. LEE: TRUMP'IN ZİHİN SAĞLIĞI AĞIR ŞEKİLDE BOZUK

Bunun bir abartma değil gerçek olduğunu belirten Lee, "Bu bir kamu sağlığı acil durumudur ve mümkün olduğunca hızlı hareket edilmelidir” diye konuştu. Trump'ın gelecekte şiddet içerikli olarak ortaya çıkabileceğini aktardı.

Peki Dr. Lee ve diğer uzman ekibin böyle düşünmesinin sebebi ne? Lee bunu şöyle açıklıyor, “Sözlerindeki agresiflik, cinsel saldırganlıkla övünme geçmişi, kitlesel gösterilerde şiddeti kışkırtma eğilimi, önemli kamusal konuşmalarında şiddeti kucaklama geçmişi şiddet eğiliminin başlıca göstergeleri.” “Trump aynı zamanda şiddete ve güçlü silahlara ilgi gösterdi.”

Bundan ötesi Lee, Trump'ın ve yönetiminin bu belirtileri inkarının bile onun “hastalıklı bir zihne” sahip olduğunu gösterdiğini aktardı. Buna göre “Bir kişi akıl sağlığını kaybederse bir şeyin yanlış olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmayı da kaybeder.”

“GERÇEKLE BAĞINI KAYBETME, BEKLENMEDİK DAVRANIŞLAR SERGİLEME”

Kasım ayında New York Times'a bir mektup yazan Dr. Lee, Amerikan meclis üyelerinin Trump'ın psikiyatrik değerlendirmeden geçmesini sağlamalarını istedi. Buna Trump'a dair buldukları zayıf zihin sağlığı işaretlerini delil gösterdi. “Gerçekle bağını kaybetmede artış, beklenmedik davranışlar sergileme” de bu bulgular arasında yer alıyor.

Dr. Lee, Ulusal Zihin Sağlığı Uzmanları Birliği üyesi ve yüzlerce zihin sağlığı uzmanı eşliğinde Trump'la ilgili öne sürülen zayıf zihin sağlığı bulguları konusunda uyarıyor.

Trump ise hayatındaki en büyük iki değeri, “zihin sağlığının yerinde olması ve gerçekten çok zeki olması” şeklinde değerlendirmişti.