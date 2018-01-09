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'Trump, İngiltere'de kesinlikle hoş karşılanmayacak'

Trump'ın İngiltere ziyaretiyle ilgili konuşan Avam Kamarası Sözcüsü Bercow ise, 'Hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacak.' dedi.

09 Ocak 2018 Salı 19:33
'Trump, İngiltere'de kesinlikle hoş karşılanmayacak'

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, muhalif bir meclis üyesinin "Daveti geri çekersek ne olur?" sorusuna, "Yapılan daveti geri çekmemiz uygun olmaz. ABD güvenlik ve ekonomik konulardaki en yakın ortağımız ve öyle kalmaya da devam edecek." dedi.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow ise, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın konuşma yapmak istemesi durumunda hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşmede, "Eğer ülke genelinde protestolarla karşılaşacaksam, gelmek istemiyorum." demişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:33
  1. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
  2. John Bercow
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