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Trump imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığı bildirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:45
Trump imzayı attı

AFP haber ajansında yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını, attığı imza ile onayladı.

RUSYA İLE İPLER GERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını Beyaz Saray'a göndermiş, bunun üzerine Moskova yönetimi Rusya'da bulunan 755 ABD'li diplomatın Eylül ayına kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:45
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