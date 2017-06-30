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Trump ile Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hamburg'da düzenlenmesi planlanan G-20 Zirvesi sırasında görüşeceğini açıkladı

30 Haziran 2017 Cuma 02:51
Trump ile Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral  H.R. McMaster, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7-8 Temmuz'da Almanya’nın Hamburg  kentinde düzenlenmesi planlanan G-20 Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin  ile görüşebileceğini bildirdi. 

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında McMaster, Trump'ın  gelecek hafta Avrupa'ya yapmayı düşündüğü ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
McMaster, bu ziyaret esnasında Trump ile Putin'in bir araya gelmeyi planladığını teyit ederek, “Spesifik bir gündem yok. Gerçekten tamamen başkanın istediğini  konuşacağı bir toplantı olacak.” dedi.
 
Görüşmenin içeriği ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan McMaster,  Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarının gündeme gelip  gelmeyeceği sorularına da cevap vermedi.
 
Gelecek hafta Almanya’nın Hamburg kentinde yapılması planlanan G-20  Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya’ya gidecek olan Trump'ın, Almanya Başbakanı  Angela Merkel ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile de görüşmek istediği duyuruldu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 02:51
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