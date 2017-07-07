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Trump ile Putin ilk kez yüz yüze!

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, G20 liderler zirvesinde Trump başkan olduktan sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Akşam kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirecek olan iki liderin ayaküstü sohbetleri dikkati çekti.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:09
Trump ile Putin ilk kez yüz yüze!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 liderler zirvesinde Trump başkan olduktan sonra ilk kez yüz yüze görüştü.

Bugün akşam saatlerinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmesi beklenen iki liderin ayaküstü sohbetleri dikkati çekti. İki liderin sohbetine Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da eşlik etti.

 
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 16:09
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