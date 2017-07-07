Trump ile Putin ilk kez yüz yüze!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 liderler zirvesinde Trump başkan olduktan sonra ilk kez yüz yüze görüştü.

Bugün akşam saatlerinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmesi beklenen iki liderin ayaküstü sohbetleri dikkati çekti. İki liderin sohbetine Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da eşlik etti.