Trump ile FBI arasında gizli belge krizi

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Rusya soruşturmasıyla ilgili çok gizli bir iç yazışmasını yayımlamakta ısrar ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise buna direniyor. Christopher Wray'in başkanlığındaki FBI, 4 sayfalık belgenin güvenilirliğine ilişkin ciddi kaygıları olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı da belgeyi yayımlamanın dikkatsiz bir davranış olacağını duyurdu. Washington Post’un haberine göre Adalet Bakanlığı yetkilileri Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’e yayımlanmması yönünde tavsiyede bulundu.

'KISA SÜREDE AÇIKLANACAK, TÜM DÜNYA GÖRECEK'

Ama Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Belge kısa sürede kamuoyuna açıklanacak ve tüm dünya da bunu görecek" dedi. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise belgenin hala incelenmekte olduğunu ve her zaman yayımlanmama olasılığı olduğunu söyledi.

'YÜZDE 100 YAYIMLANACAK'

Başkan Donald Trump, salı günü Birliğin Durumu konuşmasının ardından Kongre üyeleriyle yaptığı sohbette, belgenin yüzde 100 yayımlanacağından söz etti. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu da pazartesi günü Cumhuriyetçi üyelerin çoğunluk oylarıyla iç yazışmanın kamuoyuna açıklanması kararını almıştı. Trump’ın bu konuda kararını hafta sonuna kadar karar vermesi gerekiyor.

KOMİSYON BAŞKANI CUMHURİYETÇİ NUNES

Krizin odağında, İstihbarat Komisyonu Başkanı Devin Nunes ve ona bağlı personel tarafından yazılmış bir belge var. Temsilciler Meclisi'nde Rusya iddialarını istihbarat komisyonu araştırıyor. Cumhuriyetçi Partili Nunes, komisyon görüşmelerini Beyaz Saray’a aktardığı iddialarının ardından görevinden istifa etmese de Rusya soruşturmasından çekildiğini açıklamıştı.

ABD VATANDAŞLARI İÇİN YARGI KARARI GEREKİRKEN

Sözkonusu iç yazışma belgesinde ise Obama yönetimi döneminde FBI ile ABD Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin, Dış İstihbarat Gözetleme Yasası'nı (FISA) kötüye kullandığı ve Trump'ın Kasım 2016 başkanlık seçimi kampanyasını yürüten kişileri yasadışı biçimde dinleyip takibe aldığı ileri sürülüyor. FISA'ya göre istihbarat servisleri yargı kararı olmaksızın sadece ABD vatandaşı olmayan terör zanlılarını dinleme ve takibe alabiliyor.

'YASAYI KÖTÜYE KULLANDIKLARININ BİLİNMESİNİ İSTEMİYORLAR'

Nunes, belgenin yayımlanmasına FBI'ın karşı çıkmasına şaşırmadığını, zira istihbarat servislerinin gözetleme yasalarını nasıl kötüye kullandıklarının ABD vatandaşları tarafından öğrenilmesini istemediğini belirtti.

'FBI TRUMP'A KARŞI TÜMÜYLE ÖNYARGILI'

Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri, belgenin, FBI'ın Trump karşıtı önyargılarla hareket ettiğini ve Adalet Bakanlığı'nda Trump karşıtı yetkililer bulunduğunu gözler önüne serdiği görüşünde.

​'SORUŞTURMAYI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN MANİPÜLASYON'

Demokratlar ise Nunes tarafından içeriğinin değiştirildiğini öne sürdükleri belgenin, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili FBI soruşturmasını itibarsızlaştırmaya yönelik bir manipülasyon olduğu görüşünde.