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Trump için şok çağrı… ‘Bu rezilliğe son verin... Görevden alın!’

Amerika’da tanımış isimlerden Kamu Politikası Profesörü ve eski Çalışma Bakanı Robert Reich, Donald Trump için şok bir çağrı yaptı. Eski Bakan Trump için ‘Alın artık şunu görevden’ dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:57
Trump için şok çağrı… ‘Bu rezilliğe son verin... Görevden alın!’

Amerika’da Donald Trump karşıtlığı her geçen gün artıyor. Trump’ın göreve gelişinden beri devam eden tepkilere bir yenisi daha eklendi. Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın gözde isimlerinden dönemin çalışma bakanı Robert Reich Trump’ın görevden alınmasını talep etti.

İşte Robert Reich’in kaleme aldığı o makale:

Donald Trump'a yedi ay tahammül ettik. Her ne kadar birkaç ufak yasal zafere imza atmış olsa da, yurt içi ve dışında ABD başkanlığının ahlaki otoritesini yerle bir etti, kimseye danışmadan bizi nükleer savaşın eşiğine getirdi, nefret ve ayrımcılık tohumları ekti.

Amerika'nın en iğrenç yapılanmalarına destek verdi ve meşruiyet tanıdı. Bu ulus, bu adama 41 ay daha nasıl tahammül edecek?

Robert Mueller'in Rusya ile gizli antlaşma konusundaki kanıtlarının ortaya çıkması için sabırsızlanıyoruz. Mueller, Trump'ın bazı yardımcılarının gizli bir antlaşma yaptığını ortaya çıkarsa bile, Başkan'ın "gerçekçi inkar" yoluyla bu işten sıyrılabileceğini belirtebilir. Üst düzey yetkililer görevi suiistimal edebilir, olan biteni "gerçekçi bir biçimde inkar etmek" de antlaşmanın bir parçasıdır nasıl olsa.

Açık konuşmak gerekirse, şimdiden elimizde Trump'ı yargılamak için yeterince kanıt var: emniyeti suiistimal, adaleti engelleme, Anayasa'nın gelir fıkrasını ihlal…25. yasa değişikliğine dayanarak kendisini görevden almak için mental bozukluğu olduğuna dair yeterince kanıt da var.

Biliyorum, Meclis Cumhuriyetçilerin elinde. Ama bu mecliste yer alma hakkı onlara, Trump aşkla bağlı olduğumuz bu ulusu yıksın diye verilmedi.

Biliyorum, Trump'ı görevden almak Mike Pence'in Başkan olması demek. Yine de belirli prensipleri olan bir sağcı, ABD ve bütün dünya için, dengesiz bir sosyopattan çok daha iyidir.

Meclis ve senato üyeleri, Başkan'ı görevden almak için harekete geçmelidir. Demokratik Parti tarafından temsil edilen sizler, bir an önce harekete geçmelisiniz. Cumhuriyetçi Parti tarafından mecliste ve senatoda temsil edilen sizler, Trump görevden alınmazsa 2018 seçimlerinde onların aleyhinde olacağınızı bildirmelisiniz.

Bu rezilliğe son vermenin zamanı geldi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:57
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