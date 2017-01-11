Trump için 200 milyon dolar harcanacak

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Devir teslim töreninin 200 milyon doları bulması bekleniyor.

Trump için 200 milyon dolar harcanacak
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:36
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Kongre binası önünde yemin töreniyle başlayacak tören, protokolün Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaşmasıyla sona erecek.

Hazırlıkların yoğunlaştığı kongre binası önünde binlerce kişinin yemin törenini aynı anda izleyebileceği geniş bahçede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Konukların ihtiyaçlarını gidermeleri için tüm tedbirlerin alındığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri için de yoğun bir çalışma yapılıyor.

Protokolün Beyaz Saray'a geçerken kullanacağı Pensilvanya Caddesi'nde de büyük bir izleyici platformu dikkati çekiyor. Yapımı henüz tamamlanmayan platformun kısa süre içinde hazır hale geleceği belirtildi.

Pensilvanya Caddesi'nden Beyaz Saray'a ulaşacak protokolü, burada da bir tren bekleyecek. Beyaz Saray çevresindeki belli bir bölümü ziyaretçilere kapatan gizli servis görevlilerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri göze çarpıyor.

Beyaz Saray önünde izleyiciler için inşa edilen platformun kısa süre içinde bitirileceği ifade ediliyor. 

 

 
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