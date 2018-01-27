Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump hakkında bir iddia daha!

'Gazap ve Öfke' yazarı Wolff'un Trump'ın bir kadınla evlilik dışı ilişkisi olduğunu öne sürmesi üzerine Hope Hicks ve Nikki Haley hakkında iddialar patlak verdi. BM Temsilcisi iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diyerek reddetti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 20:30
Trump hakkında bir iddia daha!

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir yılıyla ilgili yazdığı 'Gazap ve Öfke' isimli kitapla en çok satanlar listesinin başına oturan gazeteci Michael Wolff, çıktığı TV programlarında, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla 'yasak ilişkisini' fark edebileceklerini öne sürdü.

​Sayfaların tekrar üzerinden geçip satır arası okuması yapanlar olası iki isme odaklandı: Trump'ın iletişim direktörü Hope Hicks ve ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley.

​Ancak Haley Trump’la ilişkisi olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Politico’ya konuşan Haley, bir soru karşısında iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diye reddetti.

'TRUMP'LA HİÇ BAŞ BAŞA KALMADIM'

Wolff Haley'in kendisini Trump'ın halefi konumuna getirmeye çalıştığını ve başkanla başbaşa uzun vakitler geçirdiğini öne sürerken, BM Temsilcisi şunları söyledi: ''İddialar kesinlikle doğru değil. Kitapta Oval Ofis’te başkanla siyasi kariyerim hakkında çok fazla şey konuştuğum yazıyor. Onunla geleceğim hakkında hiç konuşmadım ve hiç yalnız olmadım. Air Force One'a bir kez bindim, Trump'la hep odada başkaları varken görüştüm.''

'GÜÇLÜ KADINLARDAN RAHATSIZ OLAN CİNSİYETÇİ ERKEKLER'

Trump yönetiminin en şahin çıkışlarını yapmasıyla dikkat çeken Haley, iddiaları güçlü kadınlardan rahatsız olan cinsiyetçi erkeklerin uydurduğunu savundu.

'TRUMP'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

''Aklından geçenleri, inandığın şeyleri söylediğin zaman haset eden ve buna karşı yalanlarla veya başka şekilde, oklar fırlatmaya çalışan birileri oluyor. Onlar için tek seçenek seni aşağı indirmek'' diye yakınan Haley, Trump'la çok iyi anlaştıklarını ve hemen her konuda hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:30
  1. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldılar
    1. Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık..
    2. Barzani teröristlere ağlıyor
    3. Yalova'da deniz suyu 10 metre çekildi
    4. Erdoğan ateş püskürdü: Ulan ahlaksız!
    5. Diyarbakır Valiliği yakınında patlama!
    6. İyilik yaptığın kimsenin şerrinden..
    7. Reyhanlı'ya atılan roket boş bir eve..
    8. Galatasaray evinde kükredi!
    9. Siyonistler iyice kudurdu
    10. Genç kıza yumruklu saldırı
    11. TSK'dan flaş Afrin açıklaması!
    12. Yol kenarında namaz kılmayı yasakladılar
    13. Rusya ile Türkiye arasında kritik..
    14. Senin neyine güvenelim?
    15. Trump hakkında bir iddia daha!
    16. Yerli mühimmatta MKEK damgası
    17. İnsanda kaç türlü kişilik var?
    18. 900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor
    19. Afrin'de ilerleyişin önündeki tek engel!
    20. Barzani, İngilizlere dert yandı! Afrin..
    Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!
    Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı