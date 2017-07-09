Putin'den Trump açıklaması

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde planlanan tüm temaslarını tamamlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesine de değinerek, "Trump ile özel bir ilişki kurdum, ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor. Trump televizyonda göründüğünden çok farklı biri" dedi.

Putin, Rusya ve ABD ilişkilerine değinerek, "Eğer ilişkilerimizi Hamburg'daki görüşmedeki gibi kurarsak Rusya ile ABD arasında işbirliği sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.