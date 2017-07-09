Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Putin'den Trump açıklaması

G20 zirvesinde ilk kez ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:26
Putin'den Trump açıklaması

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde planlanan tüm temaslarını tamamlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesine de değinerek, "Trump ile özel bir ilişki kurdum, ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor. Trump televizyonda göründüğünden çok farklı biri" dedi.

Putin, Rusya ve ABD ilişkilerine değinerek, "Eğer ilişkilerimizi Hamburg'daki görüşmedeki gibi kurarsak Rusya ile ABD arasında işbirliği sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:26
  1. Almanya
  2. Rusya
  3. Donald Trump
  4. Vladimir Putin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O Avrupa ülkesi Soros için harekete geçti!
    1. O Avrupa ülkesi Soros için harekete..
    2. Toprak için toprağa düştüler! 1'i..
    3. ABD bunu konuşuyor! Rezil oldu...
    4. Trump'a özel Nokia 3310
    5. Yorgunluğunuzun sebebi yediğiniz..
    6. Gelin ve damat düğün salonu yerine..
    7. Öldüğünüzde sosyal medya..
    8. Zeytin atıklarından mangal kömürü..
    9. Hükümetten müjde! İndirim geliyor
    10. Birden yüzünde çıkmaya başladılar!
    11. Bu örümceğin 8 gözü var!
    12. Trafik kazasında ölen babasının elini..
    13. Bu küçük önerilerle günde 100 kalori..
    14. Yeni modeller çarpışma testine sokuldu!
    15. TESK, zorunlu trafik sigortasında..
    16. Susuzluk hasta ediyor!
    17. Bataryasız telefon üretildi!
    18. Katliamın kurbanları Suriye'de toprağa..
    19. Kendini patlatmadan saniyeler önce..
    20. ABD'den açıklama geldi... Suriye'de..
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Kılıçdaroğlu geri adım attı!
    Kılıçdaroğlu geri adım attı!
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    ABD'den tehlikeli adım! Kim Jong ne yapacak?
    ABD'den tehlikeli adım! Kim Jong ne yapacak?