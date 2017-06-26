Trump geleneği bozdu!

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayında hiçbir iftar yemeğine ev sahipliği yapmayarak ABD başkanları tarafından 20 yıldır düzenlenen iftar yemeği geleneğini yıktı.

ABD eski başkanı Thomas Jefferson 1805 yılında Tunuslu bir büyükelçiyi ağırlamak için düzenlediği iftar yemeği töreniyle Beyaz Saray'da bu geleneği başlatan isim olmuştu. Zaman içinde bu gelenek bazı başkanlar tarafından uygulanmasa da Beyaz Saray da 20 yıldır üst üste Ramazan ayında bir gün iftar yemeği veriliyordu.

Tillerson reddetti

Reuters haber ajansı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Ramazan ayında iftar tertip edilmesi yönünde bir tavsiyenin Tillerson tarafından reddedildiğini duyurmuştu. ABD'de yayımlanan The Washington Post gazetesi ise Beyaz Saray tarafından Ramazan Bayramı'nı kutlamaya yönelik yayımlanan ve Başkan Trump tarafından imzalanan mesajın başkana ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmamasına dikkati çekti.