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Trump gece karanlığında PYD’ye 50 TIR daha gönderdi!

Suriye’de terör örgütleri ile ittifakını sürdüren ABD, önceki gece Irak üzerinden Suriye’ye geçen silah ve zırhlı araç yüklü 50 TIR’ı terör örgütü PYD’ye ulaştırdı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:08
Trump gece karanlığında PYD’ye 50 TIR daha gönderdi!

Paletli zırhlı araçlar ve iş makinalarının da bulunduğu sevkıyatın görüntülenmemesi için gece karanlığı tercih edildi. Bu rağmen 50 TIR’dan oluşan konvoyun görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

MİLYONLARCA DOLAR YARDIM 

Kasım ayı sonunda gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “bundan sonra PYD’ye silah yok” sözü veren ABD Başkanı Trump, bu görüşmenin üzerinden iki hafta geçmeden, Pentagon’un PYD’ye gönderilmek üzere oluşturduğu 393 milyon dolarlık silah desteğine ilişkin kararı onaylamıştı. ABD’nin 2018 yılı savunma bütçesinde de, terör örgütü PYD ve SDG isimleri yerine “Suriye’de incelemeden geçmiş muhalefet” ifadesi kullanılmıştı.

100 BİN KİŞİLİK ORDU İSTEDİLER 

ABD’nin desteği, bölücü örgütün küstahlığını da artırdı. PYD’nin sözde yöneticilerinden Siyabend Velad, Pentagon’dan kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” mesajı verildiğini iddia etti. 

Suriye’de 2017 bilançosu: 37 bin ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017’de Suriye’deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğunu, iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti.

AKŞAM

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:08
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