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Trump fena rezil oldu! G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen G20 Zirvesi'yle ilgili soruya, 'Çok güzel bir G20'ydi. 20 ülke vardı' diye cevap verince, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:46
Trump fena rezil oldu! G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş

CBN'den Pat Robertson'a röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen G20 Zirvesi'yle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Trump, "Çok güzel bir G20'yi. 20 ülke vardı" yorumunda bulundu.

TWİTTER KULLANICILARI HATASINI DÜZELTTİ

Fakat Twitter, Trump'ın bu hatasını görmezden gelmedi ve G20'de aslında 20 değil 19 ülke bulunduğunu hatırlattı.

G20'DE 19 ÜLKE VE AB BULUNUYOR

G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 21:46
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