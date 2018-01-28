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Trump: Feminist olduğumu söyleyemem

ABD Başkanı Donald Trump İngiliz sunucu Piers Morgan’a yaptığı açıklamalarda, kendisini ‘feminist’ olarak tanımlayamayacağını söyledi.

28 Ocak 2018 Pazar 14:16
Trump: Feminist olduğumu söyleyemem

İngiltere’de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Piers Morgan, tamamı bugün yayınlanacak Trump röportajından yeni bir bölümü daha Twitter hesabından paylaştı.

Morgan’ın tweet'ine göre Trump, kendini feminist olarak tanımlayıp tanımlamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, bir feminist olduğumu söylemezdim. Demek istediğim, bunu söylemek belki çok ileri gitmek olurdu. Ben hem kadınları hem de erkekleri, herkesi destekliyorum.”

​Trump’ın feminist olmadığını söylemesi, ABD sinema sektöründeki bir dizi ünlü kadın oyuncunun, yapımcı Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönletmesi ardından, kadınların işyerlerinde deneyimlediği cinsel istismar, taciz ve eşitsizliğe karşı Time's Up (Süre Doldu) isimli bir inisiyatif başlatıldığı bir döneme denk geliyor.

Weinstein’in ardından ABD sinema sektöründeki pek çok ünlü erkeğin kadın oyunculara cinsel tacizde bulunduğu ifşa edilmişti. Bu olayları, sosyal medyada #MeToo (Ben de) etiketiyle uluslararası bir kampanyanın yayılması izlemişti.

Diğer taraftan ABD’nin önde gelen sözlüklerinden Merriam-Webster, 2017’de internet aramalarında büyük bir atış olması nedeniyle 'feminizm'i yılın kelimesi seçmişti.

Sözlüğün açıklamasında, kelimeye olan ilk ilginin, Trump'ın göreve gelmesinden sonra Ocak 2017’de başkent Washington ve diğer kentlerde kadınların düzenlediği yürüyüşlerin ardından ortaya çıktığı belirtiliyordu. Yürüyüşü düzenleyenler, Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden sonra kadın haklarının tehlikede olduğunu söylüyorlardı.

Trump da daha önce pek çok kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:16
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